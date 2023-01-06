KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kızılcık Şerbeti'nin 10. Bölümünde; Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından uğradığı saldırıdan Ömer’in sayesinde kurtulur. Fatih’in kavga esnasında evi terk etmesi Doğa’yı çıldırtmış ve onu takip ettiğinde bir kadının evine girerken görmüştür. Eve döner ve eşyalarını toplar, bu sefer kesin kararlıdır, Fatih’in yanında durmayacaktır. Pembe ve Abdullah’ın devreye girmesiyle konu açıklığa kavuşur, Fatih bir kadının yanına değil arkadaşının evine gitmiştir. İkili barışır. Nursema’nın sergiye katılacak olması Pembe’yi çok rahatsız etmektedir. Onun bu başına buyruk davranışlarına bir son vermek gerektiğini düşünen Pembe bu güne kadar çok ısrarcı olmadığı evlilik konusunu ağzından düşürmemeye başlar. Alev, Abdullah ile tesadüf karşılaştığı kafede onun gücünden, karizmasından artık iyiden iyiye etkilenmeye başlamıştır. Kıvılcım’ın evindeki yemek herkesi bir araya getirir ancak iki aile arasındaki farklılıklar her zamanki gibi yine apaçık ortadadır. Fatih’in, Doğa’nın babasıyla ortak olarak aldığı otelin açılışı yapılacak, kimse bu ortaklıktan memnun olmasa da Fatih’in hatırına herkes katılacaktır. Açılıştan birlikte çıkan Kıvılcım ve Ömer için ise yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir.