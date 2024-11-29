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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 78.yeni bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 78.yeni bölüm izle

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyicinin karşısına bu akşam 78.bölümle çıkacak. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizide bu hafta Fatih'e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım'dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem'in Fatih'i affedici sözleri dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Kızılcık Şerbeti izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle linki ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:01
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        Kızılcık Şerbeti bu akşam 78. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Arka arkaya yaşanan gelişmelerle heyecanlı bir bölüm sunan Kızılcık Şerbeti son bölümde heyecan doruktaydı. İşte, dizinin yeni bölümünde yaşananlar ve Kızılcık Şerbeti 78. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Yayınlanan tanıtımda; Fatih’e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım’dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem’in Fatih’i affedici sözleri dikkat çekiyor. Nursema, Asude’den Firaz’ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke alındığı için Nilay’a teşekkür ediyor. Kıvılcım, Ömer’e Cemal’in takıntılı olduğunu söylediği tanıtımda Fatih’in Doğa’nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM İZLE

        Kızılcık Şerbeti 78. bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten yeni bölüm yayınlandıktan sonra Kızılcık Şerbeti 78. Bölümü tek parça olarak izleyebilir.

        Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için ise Kızılcık Şerbeti canlı izle linki aşağıdadır. Dizi başlayınca takip edebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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