Kızılcık Şerbeti'nda bu akşam neler olacak? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm canlı izle
Kızılcık Şerbeti 77. bölümü ile yine seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam yayınlanacak bölümü kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranından diziyi izleyebilir. İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Kızılcık Şerbeti canlı yayın ekranı...
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşlerin iyice kızışacağı bölümde seyirci yine heyecan dolu bir bölüme şahit olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 77. bölümde yaşanacaklar ve yeni bölümü canlı olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...
KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır.
Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
KIZILCIK ŞERBETİNDE BU AKŞAM
Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir.
Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır.
Doğa, Giray’dan boşanmaya net olarak karar vermiştir.
Bunu Giray’a söylediğinde aslında Giray’ın başında çok daha büyük bir bela olduğu ortaya çıkacaktır. Herkesten sakladığı aile sırrı her an ortaya dökülecek bir hal aldığında Nilay çok panikleyecektir.
Cemal’e karşı şüphelerinden vazgeçmiş olan Kıvılcım, yeniden büyük bir ikilemde kalacaktır.
Fatih’in, Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem her zamanki gibi bunu da kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜM CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti 77. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Diziyi televizyondan izleme şansı bulamayan seyirciler aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti yeni bölümü canlı olarak izleyebilir.