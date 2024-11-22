Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti'nda bu akşam neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti 77. bölüm canlı, anlık, kesintisiz izle

        Kızılcık Şerbeti'nda bu akşam neler olacak? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm canlı izle

        Kızılcık Şerbeti 77. bölümü ile yine seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam yayınlanacak bölümü kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranından diziyi izleyebilir. İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Kızılcık Şerbeti canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşlerin iyice kızışacağı bölümde seyirci yine heyecan dolu bir bölüme şahit olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 77. bölümde yaşanacaklar ve yeni bölümü canlı olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır.

        3

        Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

        4

        KIZILCIK ŞERBETİNDE BU AKŞAM

        Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir.

        5

        Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır.

        6

        Doğa, Giray’dan boşanmaya net olarak karar vermiştir.

        7

        Bunu Giray’a söylediğinde aslında Giray’ın başında çok daha büyük bir bela olduğu ortaya çıkacaktır. Herkesten sakladığı aile sırrı her an ortaya dökülecek bir hal aldığında Nilay çok panikleyecektir.

        8

        Cemal’e karşı şüphelerinden vazgeçmiş olan Kıvılcım, yeniden büyük bir ikilemde kalacaktır.

        9

        Fatih’in, Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem her zamanki gibi bunu da kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacaktır.

        10

        KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜM CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti 77. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Diziyi televizyondan izleme şansı bulamayan seyirciler aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti yeni bölümü canlı olarak izleyebilir.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi
        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"