'Kızılcık Şerbeti'nde gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümü, izleyenleri ekrana bağladı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.66 izlenme oranı, 18.05 izlenme payı, AB’de; 6.38 izlenme oranı, 18.44 izlenme payı, Total grubunda ise 5.82 izlenme oranı, 15.62 izlenme payı elde etti.

Dizi, sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat 35 dakika X’in TT listesinde yer alarak izleyicilerin beğenisini topladı. Yayınlanan bölüme Mustafa ve Asil’in yüzleşmesi damga vurdu. Mustafa’nın şirketteki hisseleri karşılığında Asil’den; Işıl’ın, Pembe’nin katili olduğunu kanıtlayan görüntüleri istemesi heyecanı zirveye taşıdı.

112'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

MUSTAFA’DAN ASİL’E BÜYÜK TEKLİF!

Dizinin nefes kesen bölümünde; Kıvılcım, bebeği ve Sönmez’le birlikte Ömer’i hapishanede ziyarete gitti fakat Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım’ı görmeyi kabul etmedi. Kıvılcım’ın adeta yıkıldığı bölümde; Ömer’in oğluyla özlem giderdiği etkileyici sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ömer isyan etti;

Fatih, Seda’nın davetiyle ödül almak üzere, çekim yaptığı derginin törenine katılmayı kabul etti. Prestijli bir ödül alacağını düşünen Fatih, Doğa ve ailesini ödül törenine davet etti. Tören gecesinde sahneye çıkmak için hazırlanan Fatih’in yerine Asil’in anons edilmesi Fatih’i şoke etti. Olaylı davette Asil, köşeye sıkıştırdığı Işıl’a şirketin hisselerini alması için bir hafta süre tanıdı. Bu ana Nilay’ın kulak misafiri olması olayların seyrini değiştirdi.

Soluk soluğa izlenen bölümde; Işıl’ın, Leo ile birlikte olduğunu Mustafa’ya anlatan Nilay; Asil’in elindeki görüntülerle Işıl’dan hisse isteyerek tehdit ettiğini söylemesi Mustafa’yı harekete geçirdi.