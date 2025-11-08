Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi

        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:33
        Gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor
        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümü, izleyenleri ekrana bağladı.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.66 izlenme oranı, 18.05 izlenme payı, AB’de; 6.38 izlenme oranı, 18.44 izlenme payı, Total grubunda ise 5.82 izlenme oranı, 15.62 izlenme payı elde etti.

        Dizi, sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat 35 dakika X’in TT listesinde yer alarak izleyicilerin beğenisini topladı. Yayınlanan bölüme Mustafa ve Asil’in yüzleşmesi damga vurdu. Mustafa’nın şirketteki hisseleri karşılığında Asil’den; Işıl’ın, Pembe’nin katili olduğunu kanıtlayan görüntüleri istemesi heyecanı zirveye taşıdı.

        112'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MUSTAFA’DAN ASİL’E BÜYÜK TEKLİF!

        Dizinin nefes kesen bölümünde; Kıvılcım, bebeği ve Sönmez’le birlikte Ömer’i hapishanede ziyarete gitti fakat Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım’ı görmeyi kabul etmedi. Kıvılcım’ın adeta yıkıldığı bölümde; Ömer’in oğluyla özlem giderdiği etkileyici sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

        Ömer isyan etti;

        https://www.youtube.com/watch?v=DngSyg88jzU

        Fatih, Seda’nın davetiyle ödül almak üzere, çekim yaptığı derginin törenine katılmayı kabul etti. Prestijli bir ödül alacağını düşünen Fatih, Doğa ve ailesini ödül törenine davet etti. Tören gecesinde sahneye çıkmak için hazırlanan Fatih’in yerine Asil’in anons edilmesi Fatih’i şoke etti. Olaylı davette Asil, köşeye sıkıştırdığı Işıl’a şirketin hisselerini alması için bir hafta süre tanıdı. Bu ana Nilay’ın kulak misafiri olması olayların seyrini değiştirdi.

        Soluk soluğa izlenen bölümde; Işıl’ın, Leo ile birlikte olduğunu Mustafa’ya anlatan Nilay; Asil’in elindeki görüntülerle Işıl’dan hisse isteyerek tehdit ettiğini söylemesi Mustafa’yı harekete geçirdi.

        Fatih’in almayı beklediği ödülü Asil aldı;

        https://www.youtube.com/watch?v=nnQ0cABrh-Y

        Kan parası isteyen Yeşim’in ailesini bulan Asil, Kıvılcım ile birlikte aileyi ziyaret ettiğinde yeni bilgilere ulaştılar. Yeşim’in annesinin sessizce yardım isteyerek kızının günlüğünü vermesi Kıvılcım’ı şaşırttı. Günlüğü okuyan Kıvılcım ve Asil, Yeşim’e, kuzeninin musallat olabileceğini düşündüler.

        Kıvılcım ve Asil Yeşim’in ailesini ziyarete gittiler;

        https://www.youtube.com/watch?v=y9a_WKXxHdg

        Abdullah’ı sağlığının yerinde olmadığına ve unutkanlık yaşadığına ikna ederek hisselerini almaya çalışan Işıl planına devam etti fakat bu durumdan şüphelenmeye başlayan Abdullah, hastaneye giderek tetkikler yaptırdı.

        Doktorunun sağlığının yerinde olduğunu söylemesi üzerine Abdullah, Işıl’dan şüphelenmeye başladı. Bölümün final sahnesine ise her şeyi göze alan Mustafa’nın, Asil’in karşısına geçerek elindeki görüntüler karşılığında şirketteki hisselerini teklif etmesi damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        https://www.youtube.com/watch?v=KxzE1cCDYl4

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        IŞIL YOLUN SONUNA GELDİ

        'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Işıl yolun sonuna geliyor. Asil’le pazarlık yapan Mustafa görüntüleri almayı başarıyor. Ömer’in tahliye haberini Kıvılcım sevinçle karşılarken Nursema’nın, Firaz hakkındaki söyledikleri dikkat çekiyor. Abdullah’ın, Işıl’a hesap sorduğu tanıtımda Mustafa’nın bıraktığı mektup dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyalini veriyor. Mustafa ve Işıl’ın fırtınalı bir gecede teknede olduğu tanıtımda Mustafa’nın intikamı merak konusu oluyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        'Kızılcık Şerbeti’nin 113'üncü Bölüm Tanıtımı;

        http://youtube.com/watch?v=RFsSvm9B-sI

        #kızılcık şerbeti
