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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne Hamdi Alkan konuk oluyor

        'Kızılcık Şerbeti'ne Hamdi Alkan konuk oluyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne usta isim Hamdi Alkan konuk oluyor. Alkan, dizide İlhami'nin (Fatih Gühan) babası 'Ulvi' karakterine hayat veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:27
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        'Kızılcık Şerbeti'ne Hamdi Alkan konuk oluyor
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne usta isim Hamdi Alkan konuk oluyor.

        Hamdi Alkan, dizide; 'İlhami’nin (Fatih Gühan) babası 'Ulvi' karakterine hayat verdi. Abdullah’ın, baş başa gördüğü Nursema ve İlhami’nin evlenmesine karar vermesiyle hikayeye dahil olan Ulvi, yeni bölümde Ünal ailesiyle bir araya geliyor.

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        Sürprizlerle dolu bölümde İlhami ve Ulvi, Nursema’yı istemek için gittiği Ünallar’ın evinde beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya geliyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
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