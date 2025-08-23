'Kızılcık Şerbeti'nin 4'üncü sezon çekimleri başladı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon çekimleri bugün başladı.

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan 'Kızılcık Şerbeti'nin ilk çekim gününde; Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti. 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan final bölümünde kendini kaybeden Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar büyük merakla beklenirken dizinin sevilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Usta kalemler; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor.