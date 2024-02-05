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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:37
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        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
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        Abdullah’ın “Eski düzene geri döneceğiz!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda tutuklanan Umut’un ardından Nursema büyük bir yıkım yaşıyor. Mustafa, Abdullah’ın kendi oğlu olduğunu öğrenirken; Kıvılcım, Ertuğrul’la yüzleşiyor. Kıvılcım ve Ömer’in yeniden tanıştığı ve her şeye sıfırdan başladığı anlar ise tanıtıma damga vuruyor. Kıvılcım ve Ömer arasında yaşanacaklar büyük bir heyecanla bekleniyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kıvılcımlar’a sığınan Nilay, Mustafa’ya babalık testinin ardından boşanacağını söyledi. Ayrılık rüzgarlarının estiği bölümde dernekte çalışan bir kadının Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım’ı büyük bir şüpheye düşürdü. İlişkilerinde karar aşamasına gelen Doğa ve Fatih yol ayrımına geldi. Ayrı bir eve taşınarak evliliğine devam etmek isteyen Doğa’nın teklifini Fatih kabul etmedi. Annesini çiğnemeyeceğini söyleyen Fatih’in bu yanıtının ardından ikili anlaşmalı boşanmak için avukata gitti. İşyerine gerçekleşen polis baskınıyla tutuklanan Umut, patronunun kara para akladığını ve kayıplara karıştığını öğrendi. Sürükleyici bölümde sağlığına kavuşan Abdullah, Alev’den zaman istedi. Abdullah’ın Pembe’den boşanmasının bir yıl süreceğini söylemesi üzerine Alev ilişkiyi bitirme kararı aldı. Bölümün final sahnesinde ise Alev’in, Pembe’ye giderek konuşmak istemesi yeni bölüme dair merakı arttırdı.

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 50'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

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