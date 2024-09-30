SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 70. Bölüm 2. Tanıtım;

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan tanıtımımda Abdullah, Pembe’ye geçmişi telafi edeceğini söylüyor. Ünallar’ın evine Alev bebeğin bakıcısı olarak gelen Meri’ye, Pembe’nin diğer çalışanlara davranıldığı gibi davranılacağını söylemesi dikkat çekiyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 69'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih’i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih’in, Ömer’e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı. Cemal’in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım’ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez’den destek isteyen Ömer’e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves’in ev sahipliğinde yapılan Cemre’nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih’in, Görkem’le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti. Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah’a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım’ın, Abdullah’ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu. Kıvılcım’ın açacağı velayet davasıyla kızını kaybetmekten korkan Abdullah’ın köşke giderek Pembe’den yardım istemesi bölümün finaline damga vurdu.