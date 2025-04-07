Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kadın senin yüzünden ölüyordu be"
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 96. Bölüm 2. Tanıtımı;

        REKLAM

        Yayınlanan tanıtımda Doğa, Pembe’nin çektiği acının aynısını yaşadığını Fatih’in yüzüne vururken Pembe’nin hastaneye kaldırılmasıyla Ünallar, Abdullah’a karşı cephe alıyor.

        Ömer ve Kıvılcım olanları sindirmeye çalışırken Işıl’ın, "Ben sana Alev’e benzemem demiştim" sözüyle gerilimin yükseleceğinin sinyalleri veriliyor.

        Tanıtımın finalinde Abdullah’a ambulansı takip ederken kamyon çarpması izleyicilerde şok etkisi yaratırken heyecan dolu bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump ve Netanyahu gazetecilerin sorularını yanıtladı
        Donald Trump ve Netanyahu gazetecilerin sorularını yanıtladı
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor