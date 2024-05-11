KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 62. Bölümünde; Doğa ve Giray’ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır.Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay’dan çanta konusunun intikamını alacaktır.Kıvılcım’ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım’ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir.