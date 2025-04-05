SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranın reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan nefes kesen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.

• ABC1’de... 11.32 izlenme oranı, 29.22 izlenme payı.• AB’de... 10.77 izlenme oranı ve 30.13 izlenme payı.• Total Grubunda... 9.16 izlenme oranı, 23.62 izlenme payı.

Yayınlanan bölümde Abdullah’ın kendisini aldattığını öğrenen Pembe’nin düzenlediği intikam yemeği milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyayı sallayan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 10 saat X’in TT listesinde yer alarak övgü topladı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 95. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

PEMBE’NİN İNTİKAM YEMEĞİNDE KIYAMET KOPTU!

Dizinin yayınlanan bölümünde, hamile olan Kıvılcım, bebeğini kaybetme riskiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorun “Korkulacak bir şey yok” sözleriyle rahat bir nefes alan Ömer ve Kıvılcım, bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu öğrendiğinde büyük bir mutluluk yaşadı.

Kıvılcım ve Ömer’in bebeğinden sevindiren haber;

Köşke geri dönmek zorunda kalan Doğa, iptal ettiği yurtdışı tatilinin ödemesini geri alabilmek için Ünal Hastanesi’nden sağlık raporu çıkartmaya çalıştı. Doğa’nın bu hareketini doğru bulmayan Abdullah’ın, oğluna kızması Doğa ve Fatih’i karşı karşıya getirdi.

Doğa’nın, Ünallar’ın evinde zor anları;

İlişkisini gözlerden uzak yaşamak isteyen Abdullah, Işıl’a sürpriz yaparak ev tuttu. Abdullah, Işıl’la yeni bir hayat kurmak için adım atarken Nilay tuttuğu sırrı daha fazla saklayamayarak Pembe’ye her şeyi anlattı. Tansiyonun yükseldiği bölümde aldatıldığını öğrenen Pembe’nin aldığı intikam milyonları ekran başında adeta soluksuz bıraktı. Tüm aileyi otelde yemeğe davet eden Pembe, kusursuz planıyla izleyenleri şoke etti. Yemek davetinin organizasyonunu Işıl’a yaptıran Pembe, ona teşekkür ettikten sonra ailesine dönerek Abdullah’ın, Işıl’la ilişkisi olduğunu herkese haykırdı. Hızını alamayan Pembe’nin, Abdullah’a tokat attıktan sonra Işıl’ı da sürükleyerek otelden atması bölümün final sahnesine damga vurdu.