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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

        SHOW TV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Reyting rekorları kıran ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon afişi yayınlandı. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?" İşte Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:21
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        Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?" İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 2. sezon yayın tarihi...

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

        'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.

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        SOSYAL MEDYADA BOMBA ETKİSİ YARATTI

        Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularının göz doldurduğu afiş, sosyal medyada kısa sürede bomba etkisi yarattı. Büyük beğeni toplayan afiş dizinin hayranları tarafından paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 15 Eylül Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

        Dizinin yayınlanan sezon finali bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

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        KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!

        Kızılcık Şerbeti kadrosunu genişletti. Diziye Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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