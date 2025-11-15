'Kızılcık Şerbeti’ne Mustafa'nın intikamı damga vurdu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan sarsıcı bölümü büyük beğeni topladı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.06 izlenme oranı, 19.12 izlenme payı, Total grubunda 6.38 izlenme oranı, 16.74 izlenme payı AB’de ise 5.94 izlenme oranı, 17.37 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı. Soluk soluğa izlenen bölümde annesinin katili Işıl’dan intikam almak isteyen Mustafa’nın yol açtığı felaket izleyenleri şoke etti.

Dizinin yayınlanan 113. bölümünde Firaz’ın, Nursema’ya düzenlediği sürpriz doğum günü partisine davetsiz gelen Demet, Firaz’la yaşadığı yasak aşkı açıkladı. Hayal kırıklığı yaşayan Nursema’nın, Firaz’ı terk ettiği duygusal bölümde, başarılı performansıyla izleyenlerin beğenisini toplayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziye veda etti.

Demet, Nursema'ya Firaz ile yaşadıkları ilişkiyi söyledi;

Kıvılcım ve Asil’in, Yeşim’in ailesinin peşine düşmesiyle cezaevinde olan Ömer özgürlüğüne kavuştu. Bölümde, hapishanede dost olduğu Hikmet’in, kendi davası için Ömer’den yardım istemesi dikkat çekti. Tahliye olan Ömer’i sevinçle bekleyen Kıvılcım bir kez daha yıkıldı. Ömer, kendisini ihbar eden Kıvılcım’ı affetmedi ve evi terk etti.

REKLAM

Ömer, Kıvılcım'dan ayrılma kararı aldı;

Asil’e hisselerini devreden Mustafa, karşılığında Işıl’ın katil olduğunu ispatlayan görüntüleri ele geçirdi. Sürükleyici bölümde, Işıl’dan çıktığı gezide intikam almak isteyen Mustafa, Doğa’nın da yatta olduğunu öğrendiğinde artık çok geçti. Fırtınada denizde sürüklenen yatın, gemi ile çarpışması Doğa, Mustafa ve Işıl’ın sonunu getirdi. Fenomen dizinin başarılı oyuncuları Sıla Türkoğlu, Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak ve Işıl’ı canlandıran Ece İrtem göz dolduran performanslarıyla dizinin kadrosundan ayrıldı.