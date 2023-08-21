Kızılırmak’ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Nevşehir'deki olay dün akşam saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Püsküllü mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu aile, piknik yapmak için ilçeye bağlı Püsküllü mevkiine gitti. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların yakınları bir kişiyi ırmaktan çıkarmayı başarırken bir kişi de gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Avanos Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Irmakta kaybolan 28 yaşındaki Sayed Mehdi Hoesini'yi arama çalışması başlatıldı. Konya’dan gelen dalgıç polis ekipleri, kaybolan gencin cansız bedenine ulaşarak ırmaktan çıkarttı.

Irmakta boğulan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.