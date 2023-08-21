Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızılırmak’ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kızılırmak’ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        28 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'deki olay dün akşam saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Püsküllü mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu aile, piknik yapmak için ilçeye bağlı Püsküllü mevkiine gitti. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların yakınları bir kişiyi ırmaktan çıkarmayı başarırken bir kişi de gözden kayboldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Avanos Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Irmakta kaybolan 28 yaşındaki Sayed Mehdi Hoesini'yi arama çalışması başlatıldı. Konya’dan gelen dalgıç polis ekipleri, kaybolan gencin cansız bedenine ulaşarak ırmaktan çıkarttı.

        Irmakta boğulan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj