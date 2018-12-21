Kızım 15. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Kızım'da Asu içten içe Öykü'ye alışmaya başladı. Demir ise, Öykü'nün günlüğünde okudukları sonrasında Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti ve bir DNA testi yaptırdı. Peki DNA testi sonucunda ne çıkacak? Kızım 14. son bölüm özeti ve 15. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KIZIM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızım yeni bölüm fragmanı, henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Kızım 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

KIZIM 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asu içten içe Öykü'ye alışmaya başladı.

Demir ise, Öykü'nün günlüğünde okudukları sonrasında Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti ve bir DNA testi yaptırdı. Peki DNA testi sonucunda ne çıkacak?

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