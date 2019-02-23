Kızım 21. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak ediliyor. Kızım'da tam her şey yoluna girdi derken, Cemal Öykü ile ilgili öğrendiği gerçeği teyit etmeye çalışıyor. Ancak asıl büyük tehlike Öylü'nün geçirdiği atakla ortaya çıktı. Öykü teyzesinin eski evinin kapısına gitti. Öykü'yü her yerde arayan Demir sonunda onu buldu. Ancak Öykü Demir'i hatırlamadı. Bu hastalığının sandıklarından çok daha hızlı ilerlediği anlamına geliyor. Peki Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIM 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızım 21. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.