'Kızımın da Covid olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık'Kızımın da Covid-19 olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı' - Haberler
ABONE OL

'Kızımın da Covid-19 olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı'

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde başhemşire yardımcısı Aysun Güngör, kızıyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenerek görevinin başına döndü

'Kızımın da Covid-19 olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı' - Haberler
'Kızımın da Covid olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı'
0:00 / 0:00
AA

Evli ve bir çocuk annesi Güngör, geçen aralıkta görevi başındayken Covid-19'a yakalandığını öğrendiğini, mesai arkadaşlarını yalnız bırakacağı için büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Ardından filyasyon ekibinden gelen izole olması yönündeki mesajın kızına ulaştığını anlatan Güngör, "Kızım beni arayıp 'Anne ölecek misin, televizyonlarda gördüğüm kişiler gibi mi olacaksın?' dedi. O an anladım ki benim üzülmeye veya ağlamaya hakkım yok çünkü eşimin ve kızımın bana ihtiyacı vardı, 'iyiyim' deyip dik durmalıydım ki onlar da iyi olsun." dedi.

"SÜREKLİ KENDİMİ TESELLİ ETTİM"

AA'nın haberine göre, Güngör, hastanede pandemi servisinde çalışırken testinin pozitif olduğunu öğrendiğini, dolayısıyla bir hastanın neler yaşadığını çok iyi bildiğini ifade etti.

Hastalığının ilk başlarında biraz endişe duyduğunu vurgulayan Güngör, "Hastaların neler yaşadığını görüyordum. 'Onlardan biri gibi mi olacağım?' diye o kadar çok düşündüm ki 'Ama ben iyi atlatacağım, bir an önce iyileşip arkadaşlarımın yanında olacağım.' diye sürekli kendimi teselli ettim." diye konuştu.

Güngör, hastalık sürecinde ailesi, arkadaşları ve yakınlarının desteklerinin çok olduğunu, bu sayede moralini yükselttiğini söyledi.

Gördüğü destekle hastalığı daha rahat atlattığını anlatan Güngör, "Sırt ve bacak ağrılarım oldu ama herkesin araması beni o kadar güzel motive etti ki ben 'Bunu yeneceğim ve atlayacağım.' dedim. Tam motivasyonumu yüksek tuttuğum anda 6. günde kızımın şikayetleri başladı. O anda kızıma ne olacak diye dünyam yıkıldı." dedi.

Güngör şöyle devam etti: "Pandemi servisinde çalışırken nefes darlığı yaşayan hastalarımızın entübeye kadar gittiğini gördüm. Hasta olduğum ilk günlerde ölüm korkusu yaşadım. Bu duyguyu yaşadığımda en çok geride bırakacaklarıma üzüldüm. Yani kızımın bana ihtiyacı var, ben aylardır anne ve babamı görmüyorum, kardeşimi görmüyorum. Öldüğümde en çok onlar bana sarılamadıkları için üzüleceklerdi ve onun için ayakta durmalıydım."

"KIZIMA BULAŞTIRIRIM DİYE AYLARDIR KIZIMA SARILMIYORDUM"

Aysun Güngör, tedbirli davranmalarına rağmen virüsün kızına da bulaştığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Taşıyıcı olup kızıma bulaştırırım diye aylardır kızıma sarılmıyordum. Kızıma bir şey olacak mı ve nerede hata yaptım da kızıma bulaştırdım diye kendimi suçlamaya başladım. İkimiz de pozitif olduğumuz için kızıma sarıldım ve aynı odada yaşamaya başladık. Birbirimize çok güzel destek olduk. Yemeğin kapının önüne bırakılması o kadar kötü bir şey ki... Eşim çok endişelendi ikimizden birine bir şey olacak diye ama şükür kötü bir şey olmadı ve kızımla birlikte atlattık. Evde karantinada 10 gün civarında kalarak hastalığı yendik."

İşine döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Güngör, "Şunu çok iyi anladım ki yaşamak güzel bir şey ve bu bizim elimizde. Mesafemize, maske ve temizliğimize dikkat ettiğimiz takdirde bir kişi daha aramızdan ayrılmayacak. O yüzden herkesten maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istiyorum." diye konuştu.

İnsanlara çağrıda bulunan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk önce kendilerini, daha sonra etraflarındaki insanları sevmelerini istiyorum çünkü insanlar birbirlerini sevdiklerinde ya da değer verdiklerinde birbirlerine zarar vermemek için maskeyi takar, temizliğine dikkat eder ve mesafesini korur. Biz sağlıkçılar elimizden geldiği kadar onlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bize burada daha çok destek olmaları için dışarıdaki hayatlarında kendilerini korusunlar, birbirlerine değer versinler."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Salgın sürecinde çocuklarda artan dijital alışkanlıklar uyku sorunlarına yol açıyor - Haberler
SAĞLIKSalgın sürecinde çocuklarda uyku sorunları arttı
MÜJDE | Son dakika: Pfizer/ BioNTech'ten FLAŞ mutasyon açıklaması...
SAĞLIKPfizer/BioNTech'ten mutasyon açıklaması
2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
SAĞLIK2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
Bakan Selçuk açıkladı! 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
SAĞLIK14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
SON DAKİKA HABERLER: Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs bulaşında kritik süreci açıkladı
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi koronavirüs bulaşında kritik ...
Son dakika: Risk grubundaki sağlık çalışanları korkuyor! O sağlıkçılar idari izin kullanabiliyor mu?- Haberler
SAĞLIKRisk grubundaki sağlık çalışanları korkuyor
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri! Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
Retina hastalıkları ve tedavi yolları - Son dakika Dr. Fevzi Akkan anlattı
SAĞLIKRetina hastalıkları ve tedavi yolları
8 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü koronavirüs ta
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
50 MİLYON | Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması
SAĞLIKBakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X