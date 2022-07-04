Acı ölüm! Kızının davetiyesini bırakmak istedi uçuruma uçtu 0:00 / 0:00

DHA

Tokat'ta dün kızının düğün davetiyesini beldedeki yakınlarına bıraktıktan sonra kaybolan Cemil Yıldıran'ın (51), kullandığı cipin yaklaşık 200 metrelik uçuruma uçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçede müteahhitlik yapan Cemil Yıldıran, dün akşam saatlerinde Gökal beldesindeki pazar yerine giderek kızı Merve Yıldıran’ın 16 Temmuz'da yapılacak düğünü için yakınlarına davetiye bıraktı. Ardından dönüşe geçen Cemil Yıldıran'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Yıldıran için kayıp başvurusunda bulundu.

Aramalar sürerken, akrabaları, bugün saat 05.30 sıralarında Cemil Yıldıran’a ait ciple uçuruma yuvarlanmış halde gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Cemil Yıldıran’ın cipinin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yukarıda araçtan fırladığını ve olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Yıldıran’ın cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.