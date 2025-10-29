Kızıyla 24 yıldır küs olan Anthony Hopkins: Davet gönderdim ama cevap vermedi

'Kuzuların Sessizliği' filminin yıldızı Anthony Hopkins, tek çocuğu Abigail Hopkins ile yıllardır küs. 87 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun kızı Abigail Hopkins, oyuncunun ilk eşi olan annesi Petronella Barker ile birlikte yaşıyor.

Anthony Hopkins'in şimdiki eşi Stella Hopkins, ünlü oyuncunun kızına yeniden bir araya gelme daveti gönderse de Abigail Hopkins, bu daveti görmezden geldi. Hollywood yıldızı, kızıyla aralarındaki anlaşmazlığı gideremeyeceklerini kabullenmiş durumda.

New York Times'a konuşan Anthony Hopkins; "Eşim Stella, Abigail'e bizi görmeye gelmesi için bir davet gönderdi. Tek kelime cevap gelmedi. Bu yüzden, tamam, olur diyorum. Ona iyi dileklerimi iletiyorum ama bunun için kendimi tüketmeyeceğim. Eğer hayatınızı kinle harcamak istiyorsanız, tamam, devam edin" dedi.

Anthony Hopkins, eşi Stella Hopkins ve kızı Abigail ile...

"Geçmişe kin besleyebilirim ama bu ölüm demektir. Yaşamıyorsunuzdur" diyen Anthony Hopkins; "Bir şeyi kabul etmelisiniz: Kusurluyuz. Yüce değiliz. Hepimiz günahkârız, aziziz ya da her neysek... Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadesini kullandı.

1972'de Abigail Hopkins henüz küçük bir çocukken Petronella Barker'dan ayrılan Anthony Hopkins, durumu çözmek için elinden geleni yaptığına inanıyor ve şimdi bu durumun üstesinden gelmek istiyor. "Hayat acı verici. Bazen insanlar incinir. Bazen biz inciniriz" diyen oyuncu; "Ama böyle yaşayamazsın. 'Üstesinden geleyim' demelisin. Üstesinden gelemezsen, sorun değil, sana bol şans. Yargılamıyorum. Ama elimden geleni yaptım. İşte bu kadar. Söylemek istediğim tek şey bu" şeklinde konuştu.