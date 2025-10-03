Kızları için rüşvet suçu işleyen oyuncu Lori Loughlin ile Mossimo Giannulli ayrıldı

'Full House' dizisiyle tanınan oyuncu Lori Loughlin, yaklaşık 28 yıllık eşi Mossimo Giannulli'den ayrıldı. Çiftin temsilcisi, Loughlin ve Giannulli'nin şu anda ayrı yaşadıklarını, ancak şimdilik boşanma yoluna gitmediklerini açıkladı. Temsilci, "Ayrı yaşıyorlar ve evliliklerine ara verdiler. Şu anda herhangi bir yasal işlem yok" dedi.

61 yaşındaki oyuncu Lori Loughlin ve 62 yaşındaki moda tasarımcısı Mossimo Giannulli, 1997'de evlendi. Çiftin 26 yaşında Olivia Jade ve 27 yaşında Isabella Rose adında iki kızı var.

Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli çiftinin adı, 2019'da kızlarını üniversiteye kabul ettirmek için 500 bin dolar rüşvet verme skandalına karıştı. Çift, Mayıs 2020'de suçlarını kabul etti ve ikisi de hapis yattı. Loughlin, iki ay cezaevinde kaldı, 150 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve 100 saat toplum hizmeti yapma cezasını çekti. Eşi ise beş ay hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı, 250 saat toplum hizmeti gerçekleştirdi.

Lori Loughlin, rüşvet skandalı ve cezaevi süreci sonrası 2021'de televizyon projelerine döndü.