Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kızları için rüşvet suçu işleyen oyuncu Lori Loughlin ile Mossimo Giannulli ayrıldı

        Kızları için rüşvet suçu işleyen oyuncu Lori Loughlin ile Mossimo Giannulli ayrıldı

        Kızları için geçmişte rüşvet suçuna ortak olan Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli, 28 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Suç ortakları' boşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Full House' dizisiyle tanınan oyuncu Lori Loughlin, yaklaşık 28 yıllık eşi Mossimo Giannulli'den ayrıldı. Çiftin temsilcisi, Loughlin ve Giannulli'nin şu anda ayrı yaşadıklarını, ancak şimdilik boşanma yoluna gitmediklerini açıkladı. Temsilci, "Ayrı yaşıyorlar ve evliliklerine ara verdiler. Şu anda herhangi bir yasal işlem yok" dedi.

        61 yaşındaki oyuncu Lori Loughlin ve 62 yaşındaki moda tasarımcısı Mossimo Giannulli, 1997'de evlendi. Çiftin 26 yaşında Olivia Jade ve 27 yaşında Isabella Rose adında iki kızı var.

        Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli çiftinin adı, 2019'da kızlarını üniversiteye kabul ettirmek için 500 bin dolar rüşvet verme skandalına karıştı. Çift, Mayıs 2020'de suçlarını kabul etti ve ikisi de hapis yattı. Loughlin, iki ay cezaevinde kaldı, 150 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve 100 saat toplum hizmeti yapma cezasını çekti. Eşi ise beş ay hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı, 250 saat toplum hizmeti gerçekleştirdi.

        Lori Loughlin, rüşvet skandalı ve cezaevi süreci sonrası 2021'de televizyon projelerine döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lori Loughlin
        #Mossimo Giannulli
        #Ayrılık
        #boşanma
        #rüşvet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar