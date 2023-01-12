KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL

HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 6 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. 45 milyar 293 milyon liralık düşüşle 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya geriledi. Böylece KKM hesaplarında 3 haftadır devam eden düşüş toplam 95 milyar 390 milyon lirayı buldu.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞ 104 MİLYAR TL

30 Aralık haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık, yani yüzde 3.27'lik düşüş yaşanmıştı. Bu hem oran hem de miktar olarak KKM'deki en sert düşüş olarak kayıtlara geçmişti. KKM'de zirve 11 Kasım haftasında 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL ile görülmüştü.

Son açıklanan verilere göre zirveden bu yana KKM'de yaklaşık 2 ayda 104 milyar 432 milyon TL düşüş yaşanmış oldu.

KKM hesaplarının seyri:

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (%) 6.01.2023 1.370.009 -3,20 30.12.2022 1.415.302 -3,27 23.12.2022 1.463.203 -0,15 16.12.2022 1.465.399 0,06 9.12.2022 1.464.561 0,07 2.12.2022 1.463.523 -0,53 25.11.2022 1.471.351 0,42 18.11.2022 1.465.212 -0,63 11.11.2022 1.474.441 0,07 4.11.2022 1.473.460 0,73 28.10.2022 1.462.852 0,6 21.10.2022 1.454.124 0,76 14.10.2022 1.443.111 1,45 7.10.2022 1.422.553 1,56 30.09.2022 1.400.758 2,19 23.09.2022 1.370.800 1,63 16.09.2022 1.348.803 1,63 9.09.2022 1.327.216 1,5 2.09.2022 1.307.550 2,37 26.08.2022 1.277.323 2,45 19.08.2022 1.246.753 3,33 12.08.2022 1.206.587 3,14 5.08.2022 1.169.808 3,17 29.07.2022 1.133.837 2,95 22.07.2022 1.101.322 3,01 14.07.2022 1.069.131 0,26 8.07.2022 1.066.356 2,56 1.07.2022 1.039.720 2,11 24.06.2022 1.018.197 2,63 17.06.2022 992.080 3,03 10.06.2022 962.864 3,42 3.06.2022 930.986 2,97 27.05.2022 904.138 3,36 20.05.2022 874.753 3,05 13.05.2022 848.870 3,64 6.05.2022 819.020 1,07 29.04.2022 810.322 3,62 22.04.2022 782.032 3,36 15.04.2022 756.627 3,84 8.04.2022 728.665 4,74 1.04.2022 695.691 13,97 25.03.2022 610.427 5,03 18.03.2022 581.166 3,39 11.03.2022 562.116 4,26 4.03.2022 539.157 3,66 25.02.2022 520.139 10,85 18.02.2022 469.230 -

DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

KKM'de düşüş yaşanırken döviz mevduatlarında yükseliş yaşandığı görüldü. 6 Ocak haftasında pariteden arındırılmış biçimde yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3.2 milyar dolar yükseldi. Bu artışın 679 milyon doları gerçek kişilerden kalanı ise tüzel kişilerden geldi.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor.

Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Bu sebeple kurun yatay seyretmesi durumunda KKM'nin cazibesi düşüyor.

BİR YIL UZATILDI

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

HAZİNE'DEN 91.6 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kasım ayında gerçekleştirdiği bütçe sunumunda KKM hesaplarına söz konusu tarih itibarıyla yaklaşık 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.