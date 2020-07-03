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Klima filtre temizliği nasıl yapılır? Klima nasıl sökülür?

Yaz ve kış aylarında klimalar vazgeçilmez ürünlerden biri oluyor. Fakat klimalarda çok kullanıldığı zaman kirlenebiliyor. Bu kirler havada yayılarak hastalıklara yol açabilmektedir. Klima filtre temizliği nasıl yapılır? Klima nasıl sökülür? Sorusunun yanıtını vereceğiz. Bu sayede siz de klimanızı temiz tutmuş olacaksınız.

Klima filtre temizliği nasıl yapılır

Klima filtre temizliğinin mutlaka düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Eğer yapılmaz ise zaman zaman çeşitli arızalara sebep olabilmektedir. Klimanın temizliğini yapmak için öncelikle klimanın sökülmesi gerekmektedir. Şimdi sizlere aşama aşama klimanın temizliğini ve nasıl söküldüğünü anlatacağız. İşte klima filtre temizliği ve klima nasıl sökülür sorunun cevabı aşağıdaki gibidir.

  • Klimada bulunan ön kapak yavaş bir şekilde yerinden çıkarılır
  • Daha sonra filtrelere temizleyici dökülür ve 10 dakika kadar bu şekilde bekletilir
  • 10 dakikanın sonunda muslukta filtreler bol su ile yıkanmalıdır
  • Daha sonra filtrenin kuruması gerekmektedir.
  • Filtre kuruduktan sonra tekrar yerine takılır. Bunun altını çizerek belirtelim ki klimanın kapağını takmadan asla çalıştırmayın.

Klima filtresi hangi sıklıkla temizlenmeli?

Klima filtresi hangi sıklıkla temizlenmelidir bu konu birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur o zaman hemen açıklayalım. Klima filtresi, her mevsimde sürekli kullanılmaktadır. Sık kullanılan cihazlar arasında yerini almaktadır. Bunun için mutlaka ayda 2-3 defa temizliğinin yapılması gerekmektedir.

Klima filtresi temizlenmezse ne olur?

Klima filtresini mutlaka düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekmektedir. Peki, klima filtresi temizlenmezse ne olur? Hemen açıklayalım. Eğer klima filtresi temizlenmez ise ısıtma veya soğutma işlemini tam anlamı ile yapamaz. Faturaların daha fazla gelmesine sebep olur. Mekânın içerisine kötü koku yayar. Solunum yolları enfeksiyonuna sebep olur. Aynı zamanda birçok hastalığa da sebep olabilir.

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