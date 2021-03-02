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Koç Holding BM Kadın Birimi'nin 'Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek "Nesiller Boyu Eşitlik Forumu" liderlerini seçti. Forum kapsamında teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara öncülük edecek olan Koç Holding, küresel iyi örneklerin oluşması ve yaygınlaşması için dönüştürücü rol üstlenecek. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri'nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız" dedi

Koç'a BM'de önemli görev
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek "Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (The Generation Equality Forum)" liderlerini seçti. Koç Holding, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri arasında yer alarak, HeForShe'nin ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin küresel ölçekte sağlanması çalışmalarında önemli bir görev daha üstlendi.

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi koordinatörlüğünde, Meksika ve Fransa hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik küresel ve çok paydaşlı bir girişim olarak faaliyet gösterdiği ve 2030'dan önce cinsiyet eşitliğine dair kazanımları hızlandırmayı amaçladığı belirtildi. Forum, bu yıl 29-31 Mart tarihlerinde Meksika şehrinde, Haziran'da ise Paris'te düzenlenecek.

Küresel düzeyde çok paydaşlı yaklaşım ile sivil toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasını bir araya getirecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun, seçilen liderlerin birikim ve vizyonları ile toplumsal cinsiyet odağındaki önemli meseleleri çözmek için hareket edeceği de verilen bilgiler arasında. Koç Holding'in de aralarında olduğu liderlerin, hedeflere yönelik faaliyetlere yön vereceği ve küresel ölçekte model olarak yaygınlaşacak çalışmaları hayata geçireceği kaydedildi.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri'nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun ilk adımlarından biri, bu yıl 25 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi'nde yayınlanan ortak bildiri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu liderlerin gündemine getirmek oldu. Bildiride, kadın ve kız çocuklarının eğitim programlarını desteklemek amacıyla yenilikçi finansal mekanizmaların devreye alınması, bu gruplara yönelik siber şiddetle mücadele için dijital alanların güvenli hale getirilmesi, kadınların dijital teknolojilere erişiminin sağlanması ve kadın liderliğinin artırılması için çağrıda bulunduk" dedi.

Koç Holding'in liderlik edeceği eylem grubunun, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında dönüştürücü müdahaleler ve projeler üzerinde çalışacağı belirtildi.


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