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Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 1 Nisan Cuma günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un katılamaması sebebiyle Genel Kurul toplantısına Ali Y. Koç Başkanlık etti. Toplantıda katılımcılar ile 2021 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

'YATIRIMLARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, açıklamasında, "Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, geniş tedarik zincirimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımız sayesinde bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük" dedi.

Koç, "2021 yılındaki 17.3 milyar TL (1.9 milyar dolar) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 53 milyar TL (8.9 milyar dolar) yatırım gerçekleştirmiş olduk. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim, bilim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumsal kalkınmaya çok yönlü destek olduklarını belirten Rahmi M. Koç, "Yarım asrı geride bırakan Vehbi Koç Vakfı sayesinde, ticari başarılarımızla yarattığımız katma değeri çeşitli projeler ve yatırımlar yoluyla halkımızla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'2022'NİN İKİNCİ YARISINDA PANDEMİNİN KONTROL ALTINA ALINABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında COVID-19 pandemisinin yarattığı sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Ömer M. Koç, "2022 yılında tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretilmiş olacak, ancak maddi imkânları yetersiz ülkelerin aşıya erişiminde küresel dayanışmayla hareket edilemezse, sene sonunda gördüğümüz gibi yeni varyantlarla riskin süreceği âşikâr. Yine de, aşının yanı sıra tedavi imkânlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor. Ancak her hâlükârda, ülkeler ve toplumsal kesimler arasında derinleşen eşitsizliklerle, pandemi sonrasında siyasi risklerin arttığı bir dünya bulacağımız kanaatindeyim" görüşünü paylaştı.

'GENÇLERİN GÜVENİLİR PAYDAŞI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Koç Topluluğu’nun belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığına dikkat çeken Ömer M. Koç, "Tüm gruplarımız, bütçe öngörülerinin üzerinde bir performans sergilediler. Sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak, riskleri yönetip fırsatlardan istifâde ederken, uzun vâdeli stratejik odağımızı da muhafaza ettik. Yapı Kredi’de ortağımızın hisselerinin satın alınması ve Koç Holding ile Arçelik hisselerinin geri alım programları piyasa tarafından müspet karşılandı. 2020’de duyurduğumuz Arçelik-Hitachi ortaklığının tamamlandığı ve Ford Otosan’ın ülkemizin elektrifikasyon odaklı en büyük otomotiv yatırımına fiilen başladığı bir seneyi geride bırakıyoruz" dedi.

Kültürel dönüşüm programının kapsamına bu sene karbon dönüşüm ayağını da eklediklerini kaydeden Koç, "Küresel ekonominin ve siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen bu konunun, yakın gelecekteki rekabetçiliğimizi şekillendireceği açıktır. Karbon Dönüşüm Programımız, bizi bu geleceğe hazırlayacak iddialı ve gerçekçi bir bakış açısı sunacak. Her zaman vurguladığım üzere, itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. Koç Topluluğu, onların umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan ‘güvenilir bir paydaş’ olmak için elinden geleni yapmayı sürdürecektir. Şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak ülkemiz ve insanlık adına en iyisini yapma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

'SENEYİ SIRADIŞI BİR PERFORMANSLA KAPATTIK'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, "Yaşanan zorluklara rağmen, portföyümüzün yapısı, basiretli finansal yönetim ve sağlam iş stratejimizle seneyi tüm gruplarımızda bütçenin üzerinde, sıra dışı bir finansal performansla kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çakıroğlu, "2021’de konsolide gelirlerimiz yüzde 89 artışla 346.7 milyar TL’ye ulaşırken, kombine yurt dışı gelirlerimiz 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Belirsizlik ortamına rağmen 2021’de yaptığımız 17.3 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senedeki yatırımlarımızın toplam tutarını 53 milyar TL’ye çıkardık. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Koç Topluluğu’nun bilhassa son iki senedir büyük zorluklar altında başarıyla sınanan performansının ardında, hem bir asırlık köklü kurumsal değerlerimizden aldığımız güç hem de inançla sarıldığımız dönüşüm programları sayesinde geliştirdiğimiz modern yetkinliklerimizin büyük rolü var" diye konuştu.

Koç Holding 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu ise şu şekilde açıklandı;

- Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

- Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

- Ali Y. Koç - Başkan Vekili

- Semahat S. Arsel - Üye

- Caroline N. Koç - Üye

- İpek Kıraç - Üye

- Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

- Jacques A. Nasser - Üye

- Emily K. Rafferty - Bağımsız Üye

- Dr. Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye

- Peter Martyr - Bağımsız Üye

- Michel Ray de Carvalho – Bağımsız Üye