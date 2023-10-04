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        Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 15 ülkeden 6 binin üzerinde Koç çalışanı mücadele etti

        Türkiye'nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği, bu yıl 3 kıtadaki 15 ülkeden, 6 binin üzerinde çalışanın mücadelesine sahne oldu. Şenliğin Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu'nda düzenlenen kapanış töreni, yaklaşık 4 bin Koçluyu ve ailelerini bir araya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:59
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        Koç Topluluğu Spor Şenliği 34'üncü kez gerçekleşti
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        Koç Topluluğu Spor Şenliği bu yıl 3 kıta 15 ülkeden 6 binin üzerinde çalışanın mücadelesine sahne oldu.

        Holding'den yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un 1989'da başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği 34'üncü kez gerçekleşti.

        Koç Holding'in gerek iş yaşamını gerekse sosyal yaşamdaki sağlığı merkeze alan çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen ve son 7 yılda uluslararası bir organizasyona dönüşen şenliğe, 3 farklı kıtadaki 15 ülkeden, 6 binin üzerinde Koç Topluluğu çalışanı katılım sağladı.

        3 yılın ardından ilk kez fiziki olarak düzenlenen şenliğin final müsabakaları ile kupa töreni, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

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        Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu'nda düzenlenen kapanış töreni, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında büyük bir coşkuyla kutlandı.

        Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından bu yıl 29 Nisan-1 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 farklı bölgede müsabakalar düzenlendi.

        Atletizm, 3x3 tek pota basketbol, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, futbol, kros, kürek, masa tenisi, plaj voleybolu, satranç, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları dahil olmak üzere 17 branş ve 26 kategoride, toplamda 594 takım mücadele etti.

        2019'a göre kadın sporcu sayısı yüzde 22 artarak 1000 kadın sporcuya ulaştı. Bu sene atletizm branşında kadın takım sayısı ilk defa erkek takım sayısını geçti.

        "Topluluğumuzun çok kültürlü yapısı, iftihar ettiğimiz önemli bir zenginliğimiz"

        Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Türkiye'nin en büyük kurumsal spor etkinliğinin organizasyonunu 34'üncü defa gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

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        1989'da 4 branşta 500 sporcuyla başlayan şenlikte, bu yıl 6 bin 75 kişinin 17 branşta müsabakalara katıldığını aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu dönemde Koç Topluluğu büyümeye devam ederek çok uluslu bir topluluk haline geldi. Bunun en güzel yansımasını geçit töreninde şirketlerinin ve ülkelerinin bayraklarını taşıyan arkadaşlarımızda gördük. Topluluğumuzun bu çok kültürlü yapısı, iftihar ettiğimiz önemli bir zenginliğimiz. Sporun hem bireysel gelişimimize hem de takım olma ruhuna çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Sporun gerektirdiği disiplinle, mücadele azmiyle, dayanıklılıkla, son ana kadar umudu kaybetmeden elimizden geleni başarma arzusuyla gösterdiğimiz gayretler, takım olma konusunda da çok önemli yansımalar getiriyor. Topluluğa aidiyeti pekiştiren bu etkinlikte yarışan tüm arkadaşlarımı, dereceye girsin girmesin, tüm takımlarımızı candan tebrik ediyor, gösterdikleri gayretler için yürekten teşekkür ediyorum."

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        Çakıroğlu, Koç Holding'in topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu Umut Kentlere ilişkin, "Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün marifeti, şirketlerimizin destekleriyle atletizm, futbol, voleybol ve basketbolda çocuklara, gençlere orada spor yapma, sporda kendilerini geliştirme imkanları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetle doğup büyüyen Koç Topluluğu'nun bireyleri olmanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu aktaran Çakıroğlu, "Cumhuriyet Bayramımıza, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne az bir süre kaldı. 3 yıl sonra biz de Koç Topluluğu'nun 100. yılını kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister' sözünü hatırlatarak Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını da bu vesileyle rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." açıklamasını yaptı.

        "Şenliğimize 34 yılda 80 binden fazla kişi katıldı"

        Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal da Vehbi Koç'un başlattığı bir gelenek olarak şenliği, kültürlerinin değerli bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Şenliğimize 34 yılda 80 binden fazla kişi katıldı. Bununla birlikte katılım her yıl daha da artıyor. Yaklaşık 8 yıl önce CEO'muz Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde başlatılan Kültürel Dönüşüm Programımızın merkezinde çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Biz de Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak, çalışma arkadaşlarımız için bu dönüşümü destekleyen birçok inisiyatifi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Koç Topluluğu Spor Kulübü'nü çalışma arkadaşlarımızın esenliğine, zihinsel ve bedensel sağlığına katkı sağlayan inisiyatiflerin önemli bir parçası olarak görüyoruz."

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