Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında yer aldı

AA

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün programlarından biri olan EMBA Programı, FT tarafından hazırlanan ve uluslararası çapta Executive MBA programlarının değerlendirildiği 2020 yılı sıralamasında 49. sıraya yükseldi. Türkiye'den ilk 50 sıralamasına giren tek okul olmayı başaran Koç Üniversitesi, bu yıl da dünyanın en iyi işletme okulları arasında yer aldı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ayrıca, ortalama kadın öğretim görevlileri sıralamasında yüzde 51'lik oranla dünyada 2. sırada yer aldı. FT sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri Koç Üniversitesi EMBA Programı mezunlarıyla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor. Aynı araştırmada Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programını başarıyla tamamlayan mezunların son 3 yıl içerisinde maaş artışı yüzde 63 yükseldi.

- "Analitik yeteneklerle donanmış mezunlar yetiştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, stratejik sezgileri yüksek, çeşitli alanlarda deneyim sahibi, global bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider olmak için gerekli bilgi ve analitik yeteneklerle donanmış mezunlar yetiştirdiklerini ifade etti.

Bu programın elde ettiği sıralamanın hem akademik kaliteyi ortaya koyuyor hem de üniversitenin ve mezunlarının başarılarını gösterdiğini aktaran Canlı, "FT'nin global araştırmasında kadın öğretim görevlileri oranında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yüzde 51'lik oranla dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, müfredatımızda sosyal sorumluluk, etik, toplumsal ve çevre konularına da önem vermemizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde 55. sırada yer almamızda önemli bir etkisi olduğunu görmekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş ise İşletme Enstitüsü olarak misyonlarına paralel, stratejik bir önem taşıyan Koç Üniversitesi EMBA programının dünya çapındaki en iyi 50 program arasında olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ayrıca dünya çapında 2017 mezunları arasında yapılan anket paralelinde; finans ve muhasebe alanlarında 5. ve 4 . sıradan ilk 5 üniversite arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Pandemi sonrası iş hayatında liderlik yetkinlikleri daha da önem kazandı. Mezunlarımızın kariyer gelişimlerine katkısı ve iş deneyimleri konusundaki başarısını gösteren bu sıralama, Koç Üniversitesi’nin sunduğu eğitim ile dünya çapındaki üniversite mezunları arasında fark yaratabildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün sunduğu programlar

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 27 yıldır dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin üst düzey pozisyonlarında görev alan liderler yetiştiriyor. Executive MBA ve MBA programlarıyla Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, lisansüstü işletme eğitiminin otoritelerinden AMBA (The Association of MBAs) akreditasyonuna sahip, Türkiye'deki tek kurum olma özelliği de taşıyor. En az 7 yıl iş tecrübesi olan orta düzey yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerini arttırarak kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları analitik temeli sağlayan Koç Üniversitesi Executive MBA Programı 17 ay sürüyor. Öğrenciler, 17 ay süren ve özveri gerektiren Executive MBA programını tamamladıklarında Koç Üniversitesi mezun ağının ve uluslararası bir ağın da ayrılmaz bir parçası oluyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA Programı'nın yanı sıra, tam zamanlı ve modüler MBA (İşletme Yüksek Lisansı),Finans Yüksek Lisansı ve Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı programları da sunuyor. Yüksek lisans düzeyindeki programlara ek olarak, öğrencileri akademik kariyere hazırlamak için "İşletme Yönetimi Doktora Programı"da yürütülüyor. Müfredatını sürekli geliştiren Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, gerekli bağlantıları sağlayabilme becerisiyle de Avrupa'nın önde gelen okullarından biri konumunda bulunuyor. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, dünya çapında MBA programının geleceğini belirleyen lider bir organizasyon olan "Global Network for Advanced Management-GNAM"ın Türkiye'deki tek üyesi olarak bulunuyor. Aralarında Yale School of Management ve Oxford University’nin de bulunduğu 30 ülkeden toplam 32 üyesi bulunan GNAM, üyelerine ilgili tarafların birbirleriyle irtibata geçmesini, işletme ve toplumun karşılaştığı liderlik zorluklarını ele almasını sağlayan yenilikçi yaklaşımlar sunan bir ağ olarak öne çıkıyor.