Koca dehşeti! Karısını iş yerinde öldürdü 0:00 / 0:00

Burdur'da Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, tüfekle başından vurulan Nurcan S. (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Serhan S, olayın ardından kayınpederinin Gazi Caddesi'ndeki dönerci dükkanına da hasar verdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Serhan S'nin birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan S. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.