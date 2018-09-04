Koca Koca Yalanlar 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Koca Koca Yalanlar'da Sude kurduğu planın sonuna gelecek ama Müjgan'ın Ahmet'ten aldığı yara çok zor kapanacağa benziyor. İşte Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı...

KOCA KOCA YALANLAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ahmet, Sude'nin tuzağını öğreniyor!

Ahmet, intikam için Sude'yi, Müjgan ve ailesinin karşısına çıkarmıştır. Ahmet'in bu davranışı Müjgan'ı yaralamaya devam eder.

Sude ise Ahmet'in ailesiyle tanışmasının olumlu olduğunu düşünerek karmaşık duygular içerisine girer. Ahmet'i kocası yapmaya kafaya koyan Sude'nin kurduğu tuzak, Ahmet tarafından öğrenilecektir. Ahmet, kendisini dövdürenin Sude olduğunu öğrenince nasıl tepki verecek?

KOCA KOCA YALANLAR 4. SON BÖLÜM

Müjgan ile Ahmet'in akşam yemeği, birçok sürprizi beraberinde getiriyor!

3 çocuklu ve mutlu bir evlilik hayatlarının, Sude'nin dahil olmasıyla yepyeni bir boyuta girer. Ahmet, yaptığı hatanın farkındadır ve Müjgan'ın kalbini yeniden kazanmanın yollarını arar. Bu uğurda arkadaşları da destek olurlar. Ahmet, Müjgan'ın peşinden koşarken Sude'nin de bu ilişkiden vazgeçmeye niyeti yoktur. Zira Sude eski ilişkilerinde yaptığı hatayı, yeniden tekrarlamayacak ve Ahmet ile nikah masasına oturacaktır.

Müjgan, düştüğü durumu kabullenmekte güçlük çeker. Ahmet'in kendisine yaptığı haksızlık, Müjgan'ın sağlam temelli sandığı evliliğine de inancını kaybetmesine sebep olur. Ahmet'in kendisine dönme çabasına olumlu bir cevap vermeyen Müjgan, herkesten gizli bir plan yapar. Müjgan'ın bu planı arkadaşlarını da tedirgin eder. Duygularındaki bu değişimin nedeni herkesi şüphelendirse de Müjgan planının gerçekleşmesi için harekete geçer.

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