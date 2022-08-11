16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Badraslı Parkı üzerinde bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca M.A.K. isimli 16 yaşındaki genç, ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklandı.

Olaya karışan şüpheliler, hızla uzaklaşırken, M.A.K. da kanlar içerisinde Çelikel Sokak'a kadar yürüdü, burada kendini yere bıraktı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Durumu gören vatandaşlar kan kaybeden genç için bir yandan tampon uygularken diğer yandan 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiği parkta bıçak ele geçirdi. İsimleri öğrenilemeyen şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.