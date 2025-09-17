Kocaeli'de 7 ilçede dönüşüm süreci başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği 2019 yılından itibaren TOKİ, Emlak Konut ve Kent Konut tarafından Kocaeli'de 8 bin 707 konut, 135 ticari alan, 5 sosyal donatının tamamlandığını söyledi.

Devam edenlerle toplam konut sayısının 16 bin 703 olduğunu belirten Büyükakın, bunların altyapı ve üstyapı maliyetlerinin Büyükşehir Belediyesince üstlenildiğini, sadece Sepetçi'de yapılan toplu konutların altyapı hariç 1.5 milyar liranın üzerinde yol bağlantı maliyeti bulunduğunu bildirdi.

"10 YILDA 125 BİN BAĞIMSIZ BİRİM DÖNÜŞECEK"

Büyükakın, seçim beyannamesinde 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşüm sözünü verdiklerini hatırlatarak, "İlk 1 yılda tüm fizibilite çalışmaları ve dönüşüm eylem planları yürütüldü. Burası tamam. Rıza esaslı sözleşmeler yapılmaya başlandı. Kentsel yenilenme başlayacak. İmar düzenlemeleri, proje destekleri ve diğer teşviklerle 10 yılda 125 bin bağımsız birim dönüşecek. İmardaki düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Planları hazırlanıyor" diye konuştu.

Fizibilite ve dönüşüm eylem planlarını tamamladıklarını anlatan Büyükakın, "Sözleşmelerimizi bazı yerlerde bitirdik veya başlıyoruz. 7 ilçe 14 bölgede 5 bin bağımsız birimin dönüşümüyle ilgili çalışmamızı tamamladık. Neler yaptık şu ana kadar? Fay hatlarına yakınlığa baktık, yerleşime uygunluk analizi yapıldı, jeolojik analizler yapıldı." dedi.