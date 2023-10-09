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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kemiklerimi kırdılar!" Kocaeli'de darp edilen doktor o anları anlattı! - Gündem haberleri

        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Fatih Aile Sağlığı Merkezi´ndeki 3 aile hekiminin darp edilmesi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yöneticileri, Marmara Bölge Tabip Odaları ve Kocaeli Tabip Odası yönetici ile üyeleri tarafından kınandı. Darp edilen doktorlardan Ahmet Murat Kazan, "Cuma günü yaşanan elim olayda `polis çağırın´ yakarışıma karşı ensemden tutarak `Bana polis molis işlemez. Sen benim ne kadar büyük olduğumu bilmiyorsun´ diyen sağlık teröristinin yüzüne, `Sen kanundan büyük değilsin´ diye haykırdım ve bunun sonucunda darbe yedim. Tabip kardeşlerim Yılmaz ve Serdar'ı sağlık magandalarına karşı savunmaya çalışırken kemiklerim kırıldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 07:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:30
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        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
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        Kocaeli'nde olay, 6 Ekim günü saat 14.45 sıralarında, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

        3 DOKTORA TEKME TOKAT SALDIRDILAR

        DHA'da yer alan habere göre Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hasta yakını Nurettin Tilki, eşi Gülseren Tilki ve oğulları tartıştıkları aile hekimleri Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş´a saldırıp tekme tokat dövdü.

        DOKTORLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından 3 doktor, ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi olan doktorlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        KOCA TUTUKLANDI, KADINA EV HAPSİ

        Olaydan sonra yakalanan saldırganlar Nurettin Tilki ve eşi Gülseren Tilki dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi´ne sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden Nurettin Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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        FİRARİ OĞUL ARANIYOR

        Olayın ardından firar eden oğullarının bulunması için polisin başlattığı yakalama çalışmaları sürüyor.

        BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

        Yaşanan olayı protesto etmek amacıyla Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yöneticileri, Marmara Bölge Tabip Odaları ve Kocaeli Tabip Odası yönetici ile üyeleri Kocaeli Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasına darp edilen Aile Hekimi Ahmet Murat Kazan da katıldı.

        "ÖFKELİYİZ, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        Saldırıyı kınadıklarını belirten Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, "Ahmet Murat Kazan, Yılmaz Sarıkaş ve Serdar Erişti´ye hasta ve hasta yakınları tarafından ölümüne şiddet uygulandı. Bu saldırıyı kınıyoruz, öfkeliyiz ve çok üzgünüz. Yetkililerden saldırganların bir an önce cezalandırılmasını, sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik önlemlerin alınmasını ve yaptırımlar yapılmasını istiyoruz" dedi.

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        DARP EDİLEN DOKTOR: KEMİKLERİM KIRILDI

        Olay gününü anlatan Doktor Ahmet Murat Kazan, "Tabip kardeşlerim Yılmaz ve Serdar'ı sağlık magandalarına karşı savunmaya çalışırken kemiklerim kırıldı. Doktor Yılmaz Bey ile farklı dünya görüşlerinden olmamız ne benim onu savunmama ne de onun beni savunmasına engel olmadı.

        "AZ KALSIN SON NEFESİNİ VERİYORDU"

        Çünkü biz mezun olurken bir ant içtik ve o anda uygun olarak, birbirimizi kardeşimiz olarak bilerek, birbirimizi savunmaya tereddüt etmedik. Son nefesimize kadar da kardeşlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Gerçi doktor Yılmaz az kalsın son nefesini veriyordu. Neyse ki daha alıp verecek nefesi varmış. Şükür ki hastalarına nefes olmaya devam edecek" dedi.

        "BANA POLİS MOLİS İŞLEMEZ"

        Saldırganın kendisine `bana polis molis işlemez´ dediğini söyleyen doktor Kazan, "Bizler Türk tabipleri olarak toplumumuzda sıkça görülen, çokça ölüme, çokça sakatlığa sebep olan ve bu nedenlerle çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğümüz şiddet hastalığının her türlüsüne karşı mesleğimizin gereği olarak mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

        "SEN KANUNDAN BÜYÜK DEĞİLSİN"

        Cuma günü yaşanan elim olayda `polis çağırın´ yakarışıma karşı ensemden tutarak `Bana polis molis işlemez. Sen benim ne kadar büyük olduğumu bilmiyorsun´ diyen sağlık teröristinin yüzüne `Sen kanundan büyük değilsin´ diye haykırdım ve bunun sonucunda hayalarıma darbe yedim ama ne kadar sert vurursanız vurun, bizler yine de kendini hukuktan kanunlardan üstün görenlerin yüzüne karşı `Sen kanundan büyük değilsin´ diye haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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