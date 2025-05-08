Kocaeli'de dereye 8 alabalık yavrusu bırakıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı. Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki bir piknik alanında düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyle ekosistemin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili dünyada alınan tedbirlere değinen Büyükakın, sadece doğanın değil, insanların da bu bağlamda tehlikede olduğunu dile getirdi.

Büyükakın, Marmara Denizi'nin uç tarafında denizi temizleme çalışmaları yürüttüklerini, diğer yandan da evsel atık sularını 23 arıtma tesisinde temizleyerek denize saldıklarını anlatarak, "Sürdürülebilirlik, yani sadece bugünü değil yarını da düşünerek hareket etme meselesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bütün idarecilerin, siyasetçilerin baş sorumluluğudur. Arıtma tesislerini çalıştırmaz dereye salarsanız, denize salarsanız, denizi, dereyi foseptik gibi kullanırsanız, yarının dünyasında çocuklarınızın hayatını devam ettireceği doğal ekosistem yaşamını sürdüremez. Böyle yaşamak maliyetli, zahmetli" ifadelerini kullandı.

REKLAM Denizlerdeki temizliğin sağlanabilmesi için arıtma tesislerinin yapılması gerektiğini yıllardır söylediğini belirten Büyükakın, "Ama arıtma tesisi yapan yok. Arıtma tesisi yapılmazsa müsilaj olur çünkü arıtma tesislerinde azot ve fosfor alınıyor. Müsilaj dediğimiz organizma azot ve fosforla besleniyor. 'Evsel atık sularını denize salarsanız, azot ve fosforu denizde bollaştırırsanız o mikrorganizma çoğalır, müsilaj oluşur.' dedik. Yine başladı. Biz buradan temizliyoruz, öbür taraftan salmaya devam ediyorlar. Biz tek başımıza yetiştiremiyoruz. Temizlemeye devam edeceğiz. Güzel örnek burada uygulanmaya devam edecek" diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl milyonlarca kırmızı benekli alabalık üretildiğini kaydetti. Ceyhan, "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi için doğal alabalık popülasyonlarının artırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilite edilmesi ve gen kaynaklarının korunması üzerine çalıştıklarını, bu kapsamda 2002-2025 yılları arasında yaklaşık 50 milyon alabalığın sulara bırakıldığını ifade etti.