Kocaeli'de jiletli bir kişi, silahlı kavgada öldürüldü
Kocaeli İzmit'te, sokakta taşkınlık yapan ve elindeki jiletle kendisine zarar veren kişi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde Özgür Ş. (46), elindeki jiletle taşkınlık yaparak sokakta huzursuzluk oluşturdu. Özgür Ş'nin kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, Özgür Ş. ile yoldan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş. ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.