Kocaeli'de raf imalatı yapılan fabrikada yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’ndeki raf imalatı yapılan fabrikada çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerinde adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.