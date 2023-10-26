Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalında yaklaşık 1 haftalık olduğu değerlendirilen bir kız bebek bulundu. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan bebek, hastanede müşahede altına alındı

Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Malta Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki su kanalının üzerindeki yürüyüş yolundan geçen bir kişi, bebek ağlama sesi duyarak çevreyi araştırdı. Kanalın yürüyüş yolunun altından geçen kısmına bırakılan bebeği gören ismi öğrenilemeyen kişi, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF: DHA Acil sağlık ekibi, ilk kontrolleri yapılan bebeği, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Yaklaşık 1 haftalık olduğu değerlendirilen kız bebek, hastanede müşahede altına alındı. Polis ekipleri bebeği bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi'nde bulunan 1 haftalık bebeğin, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde durumunun iyi ve tüm değerlerinin normal olduğu bildirildi. Bebeğin mama ile beslenmesine başlanırken, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BEBEĞİ BIRAKAN KADIN GÖZALTINA ALINDI İzmit'te su kanalına 1 haftalık kız bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bebeği bıraktığı görülen bir kadının kimliği tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Kadının emniyetteki sorgusu sürüyor.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİ ANNESİYMİŞ İzmit'te su kanalına 1 haftalık kız bebeği bırakan kişinin, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğin annesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alındı. Polisin, bebeğin babasının bulunması için de çalışmaları sürerken, bebeğin sağlık durumunun ve tüm değerlerinin normal olduğu öğrenildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.