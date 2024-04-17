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        Haberler Gündem Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir düşen mühendis hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:24
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        Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta bir firmada mühendislik yapan Avni Kuş'un (52) üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kuş'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

        İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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