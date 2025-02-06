Kocaeli'nde scooter ve motosiklete hava engeli!
Kocaeli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Vatandaşların can güvenlikleri için yasağa uymaları istendi. Yasak, yarın sabah 09.00'a kadar sürecek.
Giriş: 06.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:14
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.
YASAK YARIN 09.00'A KADAR GEÇERLİ
AA'da yer alan habere göre bu kapsamda bugün saat 16.00'dan yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ