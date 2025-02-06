Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

YASAK YARIN 09.00'A KADAR GEÇERLİ AA'da yer alan habere göre bu kapsamda bugün saat 16.00'dan yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​​