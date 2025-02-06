Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli haberleri: Kocaeli'nde scooter ve motosiklete hava engeli

        Kocaeli'nde scooter ve motosiklete hava engeli!

        Kocaeli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Vatandaşların can güvenlikleri için yasağa uymaları istendi. Yasak, yarın sabah 09.00'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'nde scooter ve motosiklete hava engeli!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

        YASAK YARIN 09.00'A KADAR GEÇERLİ

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda bugün saat 16.00'dan yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?