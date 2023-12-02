İzmit'te otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit- Kandıra yolunun Yassıbağ mevkisinde meydana geldi. Mustafa Özşentürk yönetimindeki 34 GMT 99 plakalı otomobil, yoldaki toprak birikintisine çarpıp, ardından karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu araçta sıkışırken, otobüs şoförü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Özşentürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan A.A.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.