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        Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendileri için ağır bir mağlubiyet olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:30
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        Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendileri için ağır bir mağlubiyet olduğunu söyledi.

        Sağlam, beklentilerinin maçı kazanıp ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, geçen hafta takımının kazanmasının kendileri için 'hoş' bir durum olduğunu dile getirdi.

        Bugün de haftanın ilk maçında kazanmak istediklerini dile getiren Sağlam, "Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Aslında öne geçecek pozisyonlarda bulduk. Sonrasında işler istediğimiz gibi gitmedi. Öndeki baskıları tam şiddetli yapamadık. Geri dönüşlerimiz yavaş oldu ve sonrasında şansız bir gol yedik." dedi.

        Sağlam, hakemin çok kötü yönetimi ve verdiği yanlı kararlarının olduğunu ileri sürerek, kendileri için çok kötü bir gün olduğunu kaydetti.

        Üzgün olduklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyiz; şu anda halen sezon sonu olmak istediğimiz yerdeyiz. Bir avantaj kaybettik ama hiçbir şey bitmedi. Yine söylüyorum; biz şu an konumumuzu korursak zaten sezon sonu Süper Lig'de olacağız. O yüzden oyuncularımıza da söyledim: 'Bu maçı unutun, bir kenara atın. Hafızanızdan silin ama gereken dersleri de çıkaralım.' Önümüzdeki hafta önümüzde güzel bir karşılaşma var, Bandırmaspor karşılaşması. Direk rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Bu olumsuz durumu telafi edebileceğimiz güzel bir maç var. İnşallah bu çocuklar çıkacaklar, kendilerine yakışanı yapacaklar. Gereken sorumluluğu alacaklar. Biraz sendeledik ama yine ayağa kalkacağız ve yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz."

        - Ümraniyespor cephesi

        Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kendileri açısından keyifli ve güzel bir maç olduğunu ifade ederek, son 5 haftadır oyun olarak iyi oynadıklarını ancak ön bölgede girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

        Kocaeli'de güzel bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Gürsel, "Öncelikle çalışmalarımızın karşılığını, çocukların emeklerin karşılığını aldıkları için çok mutluyum. Kocaelispor gibi güçlü bir takımı, şu anda ligin ikincisi olan bir takımı kendi sahasında 3-0 gibi bir net bir skorla yenmek bizi oldukça memnun etti. Bu maç burada bitti. Önemli olan bu maçta kazançlarımızı, öz güvenimizi, motivasyonumuzu bundan sonraki maçlara taşımak. Lig uzun bir maraton. Yalnızca bir 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlara moral, motivasyonu ve oyunu taşırsak bizim için daha da önemli olacak bu galibiyet." diye konuştu.

        Gürsel, oyunun ilk yarısından sonuna kadar belli bölümlerde kontrolü aldıklarını ve iyi pas yaptıklarına değinerek, 3-0 kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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