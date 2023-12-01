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        Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:58
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        Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Körfez ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.F.A. ile kadın şüpheli N.D. gözaltına alındı.

        N.D'nin adresinde yapılan aramalarda, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.F.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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