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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:36
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan (Dk. 75 Kouakou), Mert Çölgeçen (Dk. 64 Fofana), Amaral (Dk. 46 Atabey Çiçek), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 68 Yusuf Abdioğlu), Oğuz Ceylan, Douglas

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Cofie (Dk. 87 Muhammed Mert), Serkan Göksu (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Emre Demir (Dk. 72 Onur Ayık), Hasan Ayaroğlu, Ayman Bouali (Dk. 72 Melih Okutan), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Popov, Diniyev (Dk. 82 Mustafa Eser), Cavare

        Goller: Dk. 28 Diniyev, Dk. 45+1 Serkan Göksu Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk.19 Mert Çölgeçen, Dk. 26 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor), Dk. 50 Emre Demir, Dk. 81 Abdussamed Damlu (Ümraniyespor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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