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        Lojistik firmasının deposunda yangın (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:18
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        Lojistik firmasının deposunda yangın (5)
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        'YANGININÇEVREYESIÇRAMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR'

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze'deki lojistik firmasının deposunda çıkan yangınla ilgili açıklama yaparak, "Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, Çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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