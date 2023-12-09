Lojistik firmasının deposunda yangın (5)
'YANGININÇEVREYESIÇRAMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR'
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze'deki lojistik firmasının deposunda çıkan yangınla ilgili açıklama yaparak, "Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, Çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.
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