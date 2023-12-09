Lojistik firmasının deposunda yangın (3)

132PERSONELMÜDAHALE EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ve yanıcı maddelerin 16'sı kapalı, toplam 21 dönümlük alanda depolandığı lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında çıkan yangına, 47 araç ve 132 personelle müdahale ediliyor.