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        Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 05:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 05:22
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        Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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