Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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