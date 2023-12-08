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        Sahilde erkek cesedi bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:00
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        Sahilde erkek cesedi bulundu (3)
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        BORSADABATTIĞIİDDİASI

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, deniz kıyısında cesedi bulunan Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl´ün (44), yakınları tarafından verilen ilk ifadelerinde borsada 2,5 milyon TL batırdığı iddia edildi. Polis, Akgöl'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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