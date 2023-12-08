Sahilde erkek cesedi bulundu (3)
BORSADABATTIĞIİDDİASI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, deniz kıyısında cesedi bulunan Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl´ün (44), yakınları tarafından verilen ilk ifadelerinde borsada 2,5 milyon TL batırdığı iddia edildi. Polis, Akgöl'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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