Manav Türklerinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri müzede yaşatılıyor SEFA TETİK - Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için Kocaeli'de açılan Yerel Kültür Müzesi, ziyaretçilerini kültürel yolculuğa çıkarıyor.

SEFA TETİK - Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için Kocaeli'de açılan Yerel Kültür Müzesi, ziyaretçilerini kültürel yolculuğa çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hayata geçirilen müzede, Manavların unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri sergileniyor.

Müzeyi ziyaret edenler, manav kültürünü dijital ortamda yakından tanıma imkanı bulurken, interaktif alanda kilim dokuyabiliyor.

- "Müze modern müzecilik anlayışıyla oluşturuldu"

Müze sorumlusu Melek Portakal, AA muhabirine, 9 Kasım'da açılan müzenin, modern müzecilik anlayışıyla oluşturulduğunu söyledi.

Portakal, müzede ziyaretçilere sözlü anlatımlar ve dijital ekranlarla Manav kültürü hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Müzemizde üç sergi salonu ile 'ritüel odası' dediğimiz çok amaçlı salon var. 'Manavların Kocaeli'ye Yerleşimi', 'Ketenin Yolculuğu' ve 'Motiflerin Dili' isimli sergi salonlarımız var. Bu salonlarda Kocaeli'de bulunan Manav köylerinin görüntüleri yer alıyor. Keten kumaşının tarladan dokumaya kadar olan özelliklerini misafirlerimize anlatıyoruz. Bu anlatıları hem vitrinlerdeki öğelerimizle hem de dijital ekranlarda çağdaş müzecilik anlayışıyla bilgi aktarımıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Manav Türkleri hakkında bilgi veren Portakal, "Kandıra ve civarının, Akça Koca Bey tarafından fethedilmesinin ardından Türkmenler o bölgeye yerleştiriliyor. Yürüyen Türkmenler 'yörük', oturanlarsa 'manav' ismini alıyor. Burada yerleşik düzende tarla, bağ, bahçe ve hayvancılıkla uğraşarak günlük hayatlarını devam ettiriyorlar." dedi.

Portakal, müzenin yer aldığı Portakal Hafız Konağı'nın mimari yapısıyla Kocaeli için çok önemli bir değer olduğunu dile getirerek, müzenin böyle bir konakta hizmete açılmasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin müzedeki sözlü anlatı ekranlarında Manav Türklerine ait derlenen türkü, masal ve mani örneklerine ulaşabildiklerini anlatarak, "Yine dijital ekranlarda günlük kıyafeti, kaftanı ve benzeri kıyafetleri ziyaretçilerimize sunuyoruz. Ziyaretçi beğendiği motifleri ekrana yerleştirip hikayesini öğrenmiş oluyor. Kilim dokumayla ilgili yine dijital bir ekranımız var. Bu dijital ekranda da Kocaeli'nin kilim motiflerinin öyküleri, renkleri, desenleri ve nasıl dokunacağıyla ilgili bilgileri de ziyaretçilerimize aktarıyoruz. İnteraktif alanımızda ise ziyaretçilerle kilim dokuyoruz." ifadelerini kullandı.

Portakal, "yaşayan müze" oluşturulduğuna değinerek, "Müzede sergilenen her ürün, tasarlanarak hazırlandı. Biz sürekli kendimizi yenileyebilir olmayı hedefledik. Koleksiyonumuzun bir kısmı şu an sergileniyor, diğer kısmı da geçici sergilerle ziyaretçilerimizle paylaşılacak. Müzede, akademik ve saha çalışmalarına önem verip yerel kültürü arşivleme ve gelecek kuşaklara aktarmak adına ciddi çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.