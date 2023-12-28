Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Akaryakıt istasyonundaki kasa hırsızlığına 1 tutuklama

         KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde akaryakıt istasyonundaki çelik kasayı kırıp içindeki 4 bin TL'yi aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:39 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt istasyonundaki kasa hırsızlığına 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

         KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde akaryakıt istasyonundaki çelik kasayı kırıp içindeki 4 bin TL'yi aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan 4 bin TL'nin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.S. ve C.S. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven ve maske ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        İMES OSB'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
        İMES OSB'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı akrabasını silahla yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı akrabasını silahla yaraladı
        Akrabası tarafından tabancayla vurulan köfteci ağır yaralandı  
        Akrabası tarafından tabancayla vurulan köfteci ağır yaralandı  
        Cinayet sanığı iki kardeşe müebbet hapis
        Cinayet sanığı iki kardeşe müebbet hapis