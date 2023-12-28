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        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı akrabasını silahla yaraladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:27
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        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı akrabasını silahla yaraladı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki iş yerinde Emre A. (40) ile yanına gelen akrabası Samet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Samet A, Emre A'ya tabancayla ateş etti.

        Kasığı ve göğsünden yaralanan Emre A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

        Tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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