Kocaeli'de bir kişi tartıştığı akrabasını silahla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki iş yerinde Emre A. (40) ile yanına gelen akrabası Samet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Samet A, Emre A'ya tabancayla ateş etti.

Kasığı ve göğsünden yaralanan Emre A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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