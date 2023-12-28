Kocaeli'de bir kişinin, otomobilinde silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığa müebbet hapis Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin, otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin, otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Adem Ç. ve kardeşi Nedret Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Nedret Ç, esasa ilişkin savunmasında, ağabeyinin gerçekleştirdiği öldürme eylemine bir müdahalesinin olmadığını ileri sürerek, sadece araçta yanında bulunduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adem Ç. ise öldürme kastının olmadığını, havaya doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Ailesinden özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç'yi "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da ikişer yıl hapis ve biner lira para cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık B.F'nin ise, üzerine atılı "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verildi.

- Olay

D-100 kara yolunda 28 Temmuz 2021'de 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Seçgin, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah ele geçirilmişti. Şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.