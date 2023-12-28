Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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