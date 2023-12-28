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        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:57
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        Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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